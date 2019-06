Consejos para mejorar tu nota en Selectividad con una buena alimentación

Sin embargo, los alumnos que quieran acceder a una carrera no solo serán los que durante estas semanas de junio tengan que asumir el estrés de un examen. Pruebas de la Escuela Oficial de Idiomas , exámenes de recuperación , finales en la universidad y hasta alguna oposición como la de profesor en la Comunidad de Madrid que se celebrará el sábado 22 de junio .

Esta es la manera más rápida que tienen para poder alimentarse y no perder demasiado tiempo. No obstante, los ingredientes que utilizamos para nuestras comidas y la calidad de los alimentos con los que nos alimentamos podrían funcionar de ayuda para que nuestro cerebro capte con mayor facilidad los conocimientos que tenemos que adquirir.

¿Qué alimentos ayudan al estudio?

El triptófano es un aminoácido que no fabrica nuestro organismo . Es decir, es aportado a nuestro organismo mediante los alimentos que tomamos. "Es un complemento alimenticio y va muy relacionado con la bajada del estrés ". La manera que tenemos los seres humanos para conseguir este aminoácido es a través de las carnes , las legumbres , los frutos secos y los productos lácteos .

También es recomendable que todos aquellos estudiantes que se enfrenten a los exámenes coman carbohidratos ya que serán los alimentos que den energías. "Los carbohidratos son un tipo de azúcar saludable , no son el azúcar de absorción lenta" y se pueden encontrar en frutos como los dátiles y las pasas , informa María del Valle de la Orden.

Para mantener la concentración activada recomienda tomar nueces , chocolate pero no en grandes cantidades, lentejas y plátano ya que es rico en potasio y en azúcares . "El plátano es una fruta idónea para tomar en media mañana. Es uno de los alimentos que son maltratados en las dietas de adelgazamiento por su falso mito en el que se asegura que engorda pero no es verdad", revela María del Valle de la Orden sobre los falsos mitos que rodean al plátano.

¿Son recomendables las bebidas energéticas y la cafeína?

Las bebidas que nos ayudan a mantenernos despiertos y a no tener sueño suelen uno de los grandes compañeros de los estudiantes. Sin embargo, como nutricionista, María del Valle de la Orden, no se muestra muy partidaria de esta supuesta ayuda ya que la función de estas bebidas son compensar estados carenciales del sueño .

"Nos meten unos excitantes que pueden hacer un efecto rebote y un efecto contrario a lo deseado poniéndonos más nerviosos de lo normal. Llevan una serie de excitantes como la taurina que lo que produce es un estado de excitación que no va unido a un estado mayor de concentración. Estar más excitado no es estar más concentrado. No te ayuda a descansar", por lo que se muestra mucho más partidaria del café.