¿Quieres dejar de fumar? Estos alimentos te ayudarán a abandonar el hábito

Piña

Naranjas y mandarinas

Son frutas ideales para combatir la ansiedad que afecta a muchos fumadores después de comer, no sólo porque pelarlas y quitarles la piel es entretenido, sino porque poseen propiedades saciantes y tienen fibra . Sustituirlas por el café de después de la comida permite que su sabor fresco nos haga olvidar la necesidad de fumar.

Manzana

Zanahoria

Se trata de un producto clave en una dieta diseñada para dejar de fumar. La zanahoria protege los pulmones y aporta vitaminas del tipo B y C . Se puede incluir como ingrediente en muchas recetas, pero también puede tener un papel protagonista en una ensalada, acompañada con un chorro de aceite de oliva.

Lechuga

Calabaza

Espinacas

Frutos secos

Cereales integrales

Leche o yogur

Infusiones sin azúcar

Agua

Si no te gusta el té ni las infusiones, siempre puedes optar por una vaso de agua, pues no existe mejor desintoxicante que este líquido. De hecho, beber agua abundantemente ayuda a eliminar los efectos negativos que provocó la nicotina en tu organismo.

Conviene no olvidar que ninguno de estos alimentos es milagroso por sí mismo. Tienen que venir acompañados de un cambio de hábitos personales. Es fundamental detectar en qué situaciones aumenta el deseo de fumar y obrar en consecuencia para que ese deseo no aparezca. Dejar de fumar no se consigue a la primera y es importante tener la voluntad de volver a intentarlo.