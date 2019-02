¿Sabes qué alimentos se pueden comer 'caducados' sin riesgo para tu salud?

La OCU nos explica que no es lo mismo la, que es lo que tienen los alimentos de la lista superior, que laLa fecha de consumo preferente es una orientación. Después de esa fecha los alimentos se pueden consumir. No les pasa nada, ni están malos. Ya lo dijo el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que él comía yogures caducados . Estas palabras le valieron muchas críticas pero no será ni el primero ni el último que lo hace.