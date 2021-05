¿Alguna vez estando de viaje has comido algo que no habías visto antes en tu vida? Mira a ver si coincide con alguno de los siguientes platos. Estos son los diez alimentos más raros del mundo .

Huevo milenario

Hay quien lo llama también huevo centenario, pero realmente el nombre importa poco. Como puedes apreciar, se trata de un huevo negro. Esto no es así a menos que pase antes por manos humanas, claro. Estos huevos de pato considerados una delicia en China s e entierran durante semanas o meses en una solución de arcilla, cal y ceniza , y a veces se añaden también cáscara de arroz, sal y té negro. Quien lo ha probado dice que sabe parecido a un huevo duro, aunque con una textura gelatinosa muy diferente.

Sannakji o pulpo vivo

Un plato típico en Corea del Sur es el ‘sannakji’, que es básicamente un pulpo vivo joven. No obstante, hay que recalcar que no se come mordiendo directamente los tentáculos, lo cual sería un tanto macabro. Los coreanos lo cortan en trozos justo antes de llevárselo a la boca de manera que esté lo más fresco posible. Hay quien le añade aceite de sésamo y semillas.