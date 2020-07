Aliu y Falu, los manteros convertidos en héroes en la playa de la Venus en Marbella

"Para ayudar no hay que pensar, nosotros somos así". Aliu y Falu, estaban ahí casi siempre, escapando de las miradas furtivas de muchos. Señalados en ocasiones. Pero los manteros habituales de la playa de la Venus se han convertido en todo unos héroes. No dudaron ni un instante en lanzarse al agua para salvar la vida de una joven. El novio de la joven también estaba en el agua para rescatarla. Pero ellos no dudaron. Fue Falu el más rápido de los dos hermanos que dejaron los bolsos en el suelo para intentar salvar una vida.