Alumnos de un instituto fabrican una silla de ruedas eléctrica para un niño

La solidaridad no conoce de barreras. Varios alumnos de un instituto de Minnesota (Estados Unidos) han fabricado una silla de ruedas eléctrica para un niño con movilidad reducida. La idea surgió de los padres del menor, quienes no podían costear una silla de estas características.

Dicha muestra de altruismo comenzó cuando el fisioterapeuta del pequeño Cillian Jackson, un niño de dos años que no puede caminar como consecuencia de una condición genética, les habló a sus padres del programa Go Baby Go, desde donde fabrican vehículos eléctricos de juguete para menores con movilidad reducida por 200 dólares.

Por desgracia, tras realizar varias consultas, la familia de Minnesota no tuvo posibilidad de acceder a Go Baby Go y una silla de ruedas eléctrica era demasiado cara para ellos. Con este panorama, los progenitores decidieron no rendirse y acudieron con un curioso proyecto a un instituto de la zona.