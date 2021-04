Amanece vandalizada la sede de COGAM con pintadas contra la Ley Trans: "Cuerpo equivocado = Patriarcado"

En declaraciones a Europa Press desde COGAM han asegurado que queda patente que quien "no tiene argumentos ni razón tiene que utilizar la violencia y los actos vandálicos para colocar su mensaje".

Frente a ello, han asegurado que ellos seguirán trabajando en favor de los derecho LGBT "como se lleva haciendo casi 35 años" y por la "igualdad en la diversidad en la sociedad". "No vamos a cesar por mucho que los y las que quieren una sociedad estanca y sin diversidad tengan fuerza", han zanjado.

En el mismo sentido, la presidenta de la asociación, Carmen García de Merlo, ha asegurado que este sábado las personas LGTBI de la capital han sido "señaladas y marcadas" como se marcaba a los que "se creían enemigos del III Reich". "Mil veces pinten nuestra sede, mil veces la limpiaremos", ha advertido ella, quien ha adelantado que no se van a "amedrentar" contra la transfobia y la intolerancia "la firme quien la firme".

Finalmente, la presidenta de COGAM se ha querido dirigir a las personas más jóvenes del colectivo para recordarles que la reivindicación no ha terminado, porque "los derechos, además de ganarlos, hay que conservarlos", como decía Pedro Zerolo en el 25 aniversario de COGAM. También, ha citado a Martin Luther King recordando su discurso 'Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas'. "No nos van a quitar nuestro sueño de ser quienes somos en diversidad y libertad", ha espetado a los "intolerantes".