El párroco de Benajarafe denuncia insultos xenófobos por parte de los vecinos: "Negro, te voy a cortar la cabeza"

Jesús es el párroco de la localidad malagueña de Benajarafe . El eclesiástico nació en India y en 2014 llegó a España sin saber nada de castellano. Cinco años después, el párroco ha conseguido aprender y hablar español a la perfección: "No sabía decir ni hola. Hablaba inglés y mi idioma natal, el tégulu. Estuve unos años de ayudante en una parroquia de la Carretera de Cádiz , en la capital, hasta que en septiembre de 2018 me nombraron párroco de Benajarafe y Chilches".

Sin embargo, su llegada al pueblo de Benajarafe no agradó a todos los vecinos. Según ha informado el periódico ' Diario Sur ', durante todos estos meses ha recibido amenazas, le han pinchado las ruedas del coche,que se encontraban en el interior del vehículo, han entrado en la vivienda parroquial y se la han destrozado rompiendo botellas en el interior del patio y dañando las persianas.

Además, los actos vandálicos no han cesado en todos estos destrozos. Los atacantes también le han dedicado insultos al párroco como: "Negro, te vamos a cortar la lengua para que te marches de aquí, te voy a cortar la cabeza para que no te levantes mañana" o "puto cura". Él mismo ha desvelado que conoce quiénes son los atacantes ya que en alguna ocasión se ha tenido que resguardar en el interior de su coche para no recibir agresiones.