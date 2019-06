Amigos y familiares despiden a Chicho Ibáñez Serrador

Amigos y familiares han querido darle su último adiós en la capilla ardiente que se instaló este viernes en el tanatorio de la M-30 de Madrid. Allí se han podido ver a numerosas actrices como Lydia Bosch y Luisa Martín, y a un triste Boris Izaguirre que explicaba lo mucho que había significado Narciso Ibáñez para toda una generación y en especial para él y :"Me he conmovido muchísimo porque pienso que Chicho cambió la vida de tantas generaciones de distintos países a través de la televisión. Cambió nuestra industria, la mejoró, la hizo más respetable y no dejó nunca de entretenernos. Así también, pienso que familiarmente, duele mucho, ha sido una gran persona".