Las frases más impactantes de Ana Julia: del quise suicidarme al quería que me atraparan

Ana Julia se declara inocente y justifica que mató a Gabriel por accidente porque quería que se callara

Dice que cuando fue atrapada pensaba en suicidarse

Alega que dejó la camiseta de Gabriel durante la búsqueda para que la atraparan

Ana Julia no ha parado de llorar durante su declaración en el juicio al que solo ha contestado a las preguntas del fiscal y se ha negado a dar réplica a la acusación particular. Se ha declardo inocente defendiendo que la muerte de Gabriel fue un accidente. Estas han sido las frases más impactantes de Ana Julia durante su declaración:

¿Dio usted muerte a Gabriel Cruz ese día?" "Si"

"Me llamó 'negra fea', le tapé la boca y no recuerdo más"

"Querían que me encontraran, no podía más, no podía aguantar más ese secreto y no podía decírselo con mis propias palabras a nadie".

"Quería decirles: esto es lo que ha pasado, pero no pudo decirlo ni siquiera a mi hermana. Tampoco a Ángel. Los llevaba allí para eso. Quería que me atraparan, que me cogieran para calmar mi conciencia".

"Gabriel era un niño muy educado"

"Ángel se fue a trabajar, yo me hice un café, Gabriel se levantó y le pregunté si quería que le hiciera el desayuno, me dijo que sí y le hice un colacao y un bollo. Se vistió él solo, no es cierto que le vistiera yo"

"Calla, que tú no me mandas, que eres fea, que yo no quiero que estés con mi padre, que yo quiero que mi padre se case con mi madre".

"Cuando le solté le puse la mano en el pecho y ya no respiraba. Me quedé ahí un rato y después me puse a fumar como loca. Salía, entraba, no sabía lo que hacía. Veo una pala y decido hacer un agujero"

"Luego vuelvo a la habitación y decido quitarle la ropa, no sé muy bien por qué. Lo cojo de los dos bracitos, y lo llevo fuera al agujero"

"Fui a coger el hacha porque se le quedó una manita fuera a Gabriel. Le golpé con la zona cortante".

"Perdí los móviles porque iba drogada de diazepam".

Me tomaba cuatro y cinco pastillas de diazepam diarias para poder calmar mi conciencia".

"Ay por favor, a la familia le pido todos los perdones, que me perdone Dios"

“Le tiro cuatro piedras a mi perro, quito la madera y destapo a Gabriel. Le echo por encima dos toallas que llevo en el coche porque mi perro echa mucho pelo y lo meto en el maletero”

"Cuando fui detenida iba a quitarme la vida”.