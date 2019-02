La defensa de Ana Julia Quezada pide tres años de cárcel al considerar homicidio imprudente el crimen de Gabriel

La defensa de Ana Julia Quezada , expareja del padre del pequeño de ocho años, apoya la versión de la única acusada de una muerte accidental tras una discusión. El abogado considera que fue homicidio por imprudencia grave, por lo que solicita para ella un máximo de tres años de prisión en lugar de la prisión permanente revisable que reclaman, por su parte, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por los padres del pequeño.

A partir de ahí, el relato planteado por la defensa subraya que la víctima "entró en el cortijo y le dijo que se callara, que siempre le estaba diciendo lo que tenía que hacer; que quería que su padre estuviera con su madre y no con ella, que era una negra fea; insultándole y negándose a entregarle el hacha".

LE TAPÓ LA BOCA PARA QUE "SE CALLARA"

La defensa de la acusada señala que Ana Julia Quezada "intentaba quitarle el hacha, llegando a taparle la boca para que no profiriera más insultos, apretándola con la intención de que se callara" de modo que "tras breves momentos, ya no respiraba".

No obstante, optó por sacar el cuerpo de la vivienda, hacer un agujero en el exterior y enterrarlo junto a un aljibe "a fin de ocultar el trágico resultado". No obstante, el escrito de defensa no hace referencia a los hematomas que presentaba el cuerpo del menor y que fueron destacados en el informe forense como previos a la muerte del pequeño.