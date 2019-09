La Fiscalía concluye que Ana Julia Quezada asesinó al niño Gabriel con alevosía

La fiscal ha solicitado prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por un delito de asesinato con alevosía de Gabriel Cruz , pero ha descartado queLa prueba pericial de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) no ha probado que aumentase de "forma inhumana el sufrimiento del menor".

"Es terrible, cruel, a mí, como fiscal, me estremece especialmente la falta de piedad de la procesada, que posiblemente no voy a ver en otro acusado, pero no se puede mantener que hubiese un aumento deliberado de dolor o que hubiese agonía", ha explicado la magistrada Elena Fernández, ante el jurado popular.