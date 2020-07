El lamento y la súplica de Ana Mari: "Solo espero que no esté cuatro días en la cárcel y vuelva a por mí"

"Solo espero que no pase cuatro días en la cárcel y vuelva a por mí". E l lamento de Ana Mari, atacada con sosa por un hombre que acabó obsesionado con ella, es profundo. Ya no tiene mucho consuelo, solo que al menos el hombre que le ha hecho perder la visión de un ojo y que puede haber dejado secuelas tanto a ella como a su hija de 5 años, no pase solo cuatro días en la cárcel. "Me ha destrozado la vida, tengo pánico de cruzar la puerta de mi casa porque lo revivo todo".

Sí Ana Mari revive de nuevo ese momento en el que decidió enfrentarse a su acusador, con el que tiene denuncias cruzadas pues este acusa al marido de Ana de intentar atropellarle mientras que ella le ha puesto más de una decena de denuncias. Hasta ha denunciado haber recibido pedradas en su casa. Pero el ánimo e Ana Mari se ha visto hoy muy deteriorado en los juzgados. Una vez fuera del hospital, el impacto de lo sucedido no para de rondar su cabeza. "Lo conocí a través de la niñera que cuida a nuestras hijas. Me acosaba mucho, ya lo había denunciado varias veces y siempre me decía que si no me iba con él me iba a quemar y me iba a sacar los ojos. Hasta que no lo ha hecho no lo ha conseguido", señala una Ana Mari.