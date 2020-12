Ana Obregón, sobre esta Nochebuena: “Es duro dejar una silla vacía pero mucho más dejarla vacía para siempre”

El año 2020 será recordado como el año que la pandemia de coronavirus azotó al mundo. En España, casi 50 000 personas han perdido la vida por la pandemia . Ninguno de ellos, sin olvidar a los que han perecido por otras causas, nos acompañará en Navidad, unas fechas en las que, si cabe, sentimos aún más que faltan. Tanto es así que algunos optan por no celebrar estas fechas en las que tradicionalmente se reunían con sus seres queridos.

"Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo. Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud", ha comunicado la actriz que perdió a su hijo Aless Lequio en el mes de mayo tras dos años de lucha contra el cáncer. Él, dijo en una publicación anterior, le dio las 27 mejores Navidades de su vida.