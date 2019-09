La sentencia de Ana Julia, 26 páginas de pura maldad

para obtener la revisión de la condena, porque le condenan a dos delitos más.Esas dos condenas que la sitúan en ese tramo de revisión de la permanente son las lesiones psíquicas y el delito contra la integridad moral.Por cavar una fosa en la finca familiar, cortarle la muñeca porque no le cabía en la fosa, menoscabar, insultar, despreciar cuando lo desenterró y no paraba de hablar sola vejando la figura de Gabriel,pero más cuando se vistió con la camiseta de Gabriel. Cosificó a los padres; Patricia y Ángel, los humilló, vejó y les causó lesiones psíquicas terribles.Condenada también a indemnizarles 250.000 euros a cada uno. Y a pagar la búsqueda, otros 200.000 euros.. Aunque no es firme.