Una anciana se gasta su pensión en decenas de peluches para exponer en el patio de su casa

“Yo no puedo ponerlos en mi sótano porque pueden coger hongos. Tiene 80 años de antigüedad, la casa es húmeda, así que se los voy a regalar al público ”, dijo a WJAR 10 esta semana. “La gente ha sido maravillosa, así que yo quiero darle otra cosas. Les quiero dar los animales”, agregó. Connor invitó a los que quieran hacerse de un peluche a pasar por su casa en Riverview Avenue. “Ellos los han visto. Ellos disfrutan viéndolos. Ahora se pueden quedar con ellos”, argumentó la mujer.

“Por supuesto, que los voy a echar de menos. Los miro cada mañana. Yo los voy a extrañar mucho. Voy a extrañar a toda la gente viniendo. Nunca he visto tanta gente, gente agradecida, en mi vida y eso te cambia”, reflexionó Connor sobre el impacto de su creación.

La estadounidense dijo que ha establecido contacto con residentes de New York, Virginia y otras demarcaciones. “Simplemente creció. Ellos manejaron desde New York. Yo he recibido cartas de Virginia. Hablé con alguien por teléfono en California que dijo que escuchó sobre (el zoológico). Es simplemente maravilloso”, describió la entrevistada.