Antonia, la superabuela de Vallecas que logró la detención de un ladrón a paraguazos

Es el paraguas más famoso de Vallecas y quien lo porta una heroína en el barrio madrileño , Antonia Jugo de 73 años. Esta valiente mujer estaba haciendo la compra en un supermercado del barrio cuando entró un atracador, cuchillo en mano, dispuesto a llevarse la recaudación. Ella no lo dudó y se lio a paraguazos con él.

"Apareció con un cuchillo y me lo puso al lado" cuenta Antonia, cuya heroicidad ha quedado registrada en las cámaras de seguridad del supermercado. En las imágenes se puede ver como el hombre entra con un cuchillo en la mano y se dirige directo a por la caja registradora. Sin pensarlo la mujer forcejea con él y trata de salir a la calle para dar la voz de alrma, "es entonces cuando me agarra del abrigo y me tira al suelo", cuenta.