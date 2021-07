Andrea, la joven de 21 años ingresada por covid: "No pienses que a ti no te va a pasar, ponte la mascarilla"

Andrea, una chica de 21 años, de Ourense ha estado 10 días ingresada con una neumonía bilateral tras contagiarse por covid. Es consciente de que muchos jóvenes creen que no se van a enfermar y por eso se divierten de forma imprudente sin respetar las medidas de seguridad. A ellos les manda un mensaje de aviso.

"Hay que pasárselo bien y no vamos a dejar de vivir, pero hay que tener cuidado, porque esto no es ninguna broma". (..) Hay que ponerse la mascarilla", recuerda Andrea, que ahora ha probado en carne propia que los jóvenes no son invulnerables al coronavirus.