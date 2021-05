Andrés, superviviente del atropello a varios ciclistas en Oliva: "Mi padre murió. Tengo secuelas de por vida"

Es posible que la condenada entre en prisión "entre tres y seis meses"

Andrés Contreras: "Es un horror"

Andrés ha destacado que siempre ha intentado entrar en el entendimiento "de que una persona ha cometido un error ", una persona joven. "España es el mayor consumidor de cocaína de Europa y ha cometido un error. He intentado entrar en el positivismo, siempre he estado intentando recuperar mi salud por todo lo posible. Pero imagínate, seis familias, dos hijos fallecidos, hermanos, amigos, una población en general y el mundo del ciclismo. Es un horror , un horror que de un día para otro salgas a hacer deporte un domingo por la mañana y te quiten la vida , te la arrebaten en un asesinato", ha subrayado el afectado.

Secuelas de por vida: la población debe reflexionar

Tras el accidente, en mayo de 2017, Andrés tuvo "la tibia rota, los dos fémures, el húmero, un pinchazo en el pulmón... destrozado el cuerpo completo". Actualmente todavía tiene secuelas: "Tengo una epilepsia focal, que me afecta un ojo, y secuestro de la amigdala permanente. Son problemas neuronales que me me han quedado después de tener tres hematomas en el cerebro. Me han dejado cicatriz. Y eso de por vida, aparte de estar yendo al fisioterapeuta siempre porque tengo descompensaciones", ha explicado.