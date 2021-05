Ángel Gabilondo en observación tras sufrir una leve arritmia cardíaca

No se planteaba dimitir tras las elecciones

La confirmación de que Gabilondo no dimitirá y recogerá su acta de diputado choca con algunas voces de la dirección socialista que en esta jornada postelectoral daban por segura la salida del candidato socialista. A su juicio, no se trata de acusar directamente a Gabilondo, pero sí creen necesario un drástico giro tras la debacle vivida este 4 de mayo.

Gabilondo, un hombre serio y formal que casi logró el milagro de una ley de educación pactada

ángel Gabilondo no deja de ser ahora un ángel caído de la política, aunque por el momento no haya presentado su dimisión. Todos los caminos conducen a ella. No obstante, fue el más votado en las elecciones anteriores al hundimiento del PSOE a su peor resultado histórico y estuvo a punto de dar luz verde a una reforma educativa pactada con el PP que se fue al traste en el último momento. Independiente que no indiferente como él mismo se define, Gabilondo entró en política en 2009, como ministro de Educación durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.