"Sereno, tranquilo, sin miedo": Ángel hizo su último acto de amor con María José al acabar con su vida

Ángel y María José se adoraban. Habían tenido una vida plena aunque María José llevara desde 1989 luchando contra su esclerosis múltiple. Viajes, cantes, bailes. Vivían. Pero la enfermedad mostró su peor cara hace un año. El amor seguía ahí, pero las risas, la pasión por la vida no. María José no podía ni tragar, le costaba hablar. "Queremos que su vida acabe de manera tranquila, hemos vivido y queremos vivir, pero no así", contaba su marido. "Es el fin, cuanto antes mejor", aseguraba ella en un reportaje elaborado por Noticias Cuatro el 25 de octubre de 2018. Ese final ya ha llegado. Lo ha contado y vivido en sus carnes Agustín Pérez, de Cuatro al día.