El chef Ángel León cultiva en el fondo marino de la Bahía de Cádiz el cereal más sostenible del mundo

La inquietud del c hef Ángel León por seguir observando e investigando nuevos ingredientes y productos de la gran despensa del mar le ha llevado a este descubrimiento, al que la revista Time le dedica en su último número un reportaje. El “cereal marino” supone el descubrimiento de un nuevo superalimento por sus propiedades nutricionales y sus numerosos beneficios para la salud. El equipo de Aponiente ha logrado cultivar por primera vez en la historia de manera controlada la Zostera marina, planta de la que procede el cereal marino. Es el cultivo más sostenible del mundo y generador de riqueza ecológica, paisajística y social; así como clave en la lucha contra el cambio climático. Tiene menores necesidades y requerimientos técnicos y económicos para su cultivo.

Un proyecto pionero

La espiga marina

No es un alga, sino una planta considerada por científicos y biólogos como superior (con semillas, flores, rizomas ...) que nace bajo el mar, se alimenta de agua y desempeña funciones biológicas y ecológicas clave. Son "arquitectas" de ecosistemas, según explica el equipo de Aponiente.

" Hemos conseguido sembrar como un vivero. No esperábamos que esta planta se aclimatara tan bien. Este es el verdadero hito", explica el cocinero.

Asegura que aún no ha pensado cómo la va a cocinar, aunque ya ha comprobado que es "muy interesante a nivel gastronómico". A medio camino entre el arroz y la quinoa, es un producto versátil que incluso podría utilizarse para hacer harina, y con ella pan o pasta.

Este "cereal marino" puede ser considerado un superalimento.

Además cuenta con ácidos grados como omegas 3 y 6, aminoácidos no existentes en cereales comunes, minerales e incluso una importante proporción de glucosa.

Un cultivo marino

El cultivo del "cereal marino" tiene menos necesidades y requerimientos técnicos y económicos que otros cereales comunes y es más productivo ya que es una planta perenne, por lo que no es necesario resembrarla cada temporada.

"Además, no requiere pesticidas debido a que no hay plagas, no sufre de enfermedades conocidas ni requiere abonos", explica el equipo de Aponiente.