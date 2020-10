Angela Dobrowolski, la esposa de Josep María Mainat: estudiante de medicina y profesional del marketing

Dobrowolski y Mainat , tras varios años de matrimonio, comenzaron a tener problemas y a principios del 2020 decidieron separarse y dejar de vivir juntos, según recoge La Vanguardia. No obstante, la pareja solía quedar con sus hijos en alguna ocasión. El día del intento de asesinato, la familia cenó en la casa de Mainat.

" No tengo problemas para volver a ser padre . Existe la edad cronológica, yo tengo ahora 65, y la edad biológica, que es la que importa. Y yo calculo que en esta tengo cuarenta y pocos", señaló Mainat con respecto a la edad. Sobre las relaciones , señaló que "es difícil que una relación realmente buena dure más de 20 años ". "Y quizás, a mi edad aún, pero la gente joven cambia mucho", agregó.

En el mismo espacio, Dobrowolski explicó sus orígenes, hispanoalemanes, y cómo conoció a su esposo en Barcelona. Se dedicaba al marketing y su marido trabajaba como humorista y productor de Gestmusic. Durante el programa, la mujer también comentó su sorpresa al ver los vídeos de Mainat en La Trinca. "Chocaban con la imagen que tenía de él cuando le conocí. Costaba de creer. Creo que si le hubiera conocido entonces no me habría gustado. Me gusta más ahora", detallaba.