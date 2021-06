El buque oceanográfico Ángeles Alvariño seguirá buscando a Tomás Gimeno y Anna en difíciles condiciones

Problemas con el robot

El delegado del Gobierno en Canarias aseguraba por la mañana que se estaba debatiendo alargar la búsqueda aunque fueran 24 horas a pesar de que las posibilidades de encontrarlos son cada vez menores. El barco lleva desde las 00.00 del martes insistiendo en el punto en el que el móvil de Tomás se apagó bruscamente . Es un poco más al sur del lugar donde hallaron a Olivia, y buscaban a Anna. El cuerpo de la pequeña se salió de la bolsa lastrada con piedras. Estaba enganchada al ancla con la bolsa en la que estaba Olivia. Por eso, porque se rompió, quizá no la encuentran. La botella y el edredón estaban a una milla en el trayecto de esa primera salida que hizo Tomas . Los puntos de búsqueda están perfectamente localizados. Esa noche además del móvil de Tomás enganchado a las distintas antenas que hay en tierra y dan cobertura en el mar, también tenían el radar de Salvamento Marítimo que recibió un eco de la lancha y situó perfectamente la barca de Tomás . De hecho, solo la suerte hizo que a Tomás no le sorprendieran con los petates lastrando a sus dos hijas entorno a las 22.30.

Por todos esos datos los investigadores saben que no había más barcos o lanchas cerca de la de Tomás que pudieran haberlo recogido para una fuga. El problema de no encontrar el cuerpo es que no se podría cerrar el caso y la incertidumbre para Beatriz sería terrible, siempre con la duda de si no logró huir. El móvil de Tomás se apagó al caer al mar, pero las especulaciones de si lo tiró antes de fugarse en otro barco, no se terminarían si no se encuentra el cuerpo. Otro de los datos que la Guardia Civil siempre ha manejado es que Tomás volvió a puerto, creen para cargar su móvil y despedirse de su novia, de su padre y de sus amigos. Se arriesgó a que lo descubrieran cuando ya sabía que la Guardia Civil estaba al tanto del secuestro de sus hijas.