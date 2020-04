Los animales saben contar y usan las matemáticas para sobrevivir en su día a día

Una manada de leones descansa en la sabana africana. De repente, escuchan un rugido. Proviene de una sola hembra. Parece un objetivo fácil y la manada se lanza al ataque. Pero si el grupo escucha tres o más rugidos la cosa cambia: dudan. Ganar ya no es tan fácil. Este experimento se realizó reproduciendo grabaciones de rugidos y observando la reacción de la manada al escucharlos. Una de las conclusiones que se sacan es que los animales saben contar, según un estudio publicado por el neurobiólogo Andreas Nieder en la revista Trends in Ecology and Evolution.