Una madre reclama unidades especializadas en anorexia y bulimia: "Mi hija me pide que la deje morir"

Asegura que su hija le ha pedido que la “deje morir” y que no entiende porque “ya no puede reír, ni llorar”.

Sus ingresos son los únicos que entrar en esta familia monoparental. Ha tenido que endeudarse muchas veces para tratar la enfermedad de su hija, que hoy tiene 21 años, pero que padece anorexia desde los 13. “La sanidad pública no garantizaba ningún tratamiento real a mi hija”, sostiene ella. Sin embargo desde la Junta de Andalucía aseguran que existe un protocolo de actuación para estos pacientes que son tratados por profesionales de Atención Primaria, Pediatría, Salud Mental, Endocrinología, Medicina Interna. No obstante, no existen las Unidades especializadas en TCA.