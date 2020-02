La Antártida se derrite: su temperatura supera por primera vez los 20 grados

La Antártida sigue derritiéndose a pasos agigantados. Y es que por primera vez desde que hay registros ha superado los 20º C de temperatura , lo que ha activado todas las alarmas en el mayor depósito de hielo del mundo.

Los 20,75º C registrados por científicos brasileños en la isla de Seymour el pasado 9 de febrero superan en casi un grado el anterior récord de 19,8 grados que se alcanzó en la Isla Signy en el lejano enero de 1982. Pero hay más. Otra estación registró 18,3º C en Esperanza el pasado 6 de febrero, la lectura más alta en la península antártica continental, según recoge 'The Guardian'.