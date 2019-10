Descubren un anticoagulante que podría retrasar la aparición del alzhéimer

Después de un año de tratamiento con dabigatrán, los animales no experimentaron pérdida de memoria ni disminución en la circulación cerebral, según el estudio publicado en 'Journal of the American College of Cardiology'. Esta terapia también disminuyó la inflamación cerebral, el daño vascular y redujo los depósitos del péptido amiloide, signos típicos de la enfermedad Alzheimer.