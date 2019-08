Antonio Banderas señala que es "un horror" que al Open Arms se le impida atracar en un puerto del Mediterráneo

El actor y director de cineha señaladoque es "" que que transporta migrantes rescatados en el Mar Mediterráneo , no reciba el permiso para atracar en un puerto seguro de la Unión Europea. Desde el punto de vista humanitario, "no hay derecho" a la situación en la que se encuentra la embarcación.

El actor español ha asegurado que "existen soluciones posibles para los temas, no de África, sino de norte y sur", pero que requieren "de un montón de fondos y de años, probablemente de décadas, para que la comunidad internacional planifique un Plan Marshall en África , por ejemplo".

El malagueño ha indicado que soluciones cuyo desarrollo requieren de "50, 60 años de camino largo no le interesan a ningún político porque viven de los cuatro u ocho años que tienen de renta de los votos".

"Por eso nadie mueve una mano. Además, no sería popular hacerlo en ese sentido porque habría que contar con fondos que tendrían que salir de los bolsillos de los ciudadanos de los países desarrollados. Cuando te dicen que eso saldría muy caro, más caro es lo que está pasando y no solo a nivel económico, sino a nivel social", ha apuntado el actor, al tiempo que ha señalado que "todo se resume en algo tan simple como 'si no vamos para allá, se vienen para acá'".