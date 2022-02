Antonio del Castillo manda su apoyo a los padres de Esther López: "Nadie está preparado para esto, es horroroso"

"Son cosas muy delicadas, a mí me pasó y, en este momento, ¿Qué le puedo decir a este hombre? Que mi apoyo, por supuesto, lo tiene . Y que tiene que tener la cabeza en la búsqueda de su hija, y en lo que le transmita la Guardia Civil, que confíe en ellos", comenta el padre de Marta del Castillo.

Sobre si se ha puesto en contacto con los padres de Esther López , Antonio del Castillo ha confesado al medio de comunicación que "no ha querido interferir" ya que comprende, entiende y sabe perfectamente cómo se están sintiendo en estos momentos los progenitores de Esther López. " Cuanto menos le llegue del exterior, mejor. Tiene que tener la cabeza centrada en su hija y en la investigación", declara del Castillo.

Además, el padre de Marta del Castillo ha recordado cuáles son los peores momentos del día en este proceso tan complicado: "Tener paciencia es complicado, yo sé lo que está pasando el padre, con tu hija todo el día en la cabeza y, lo peor, son las noches, te dan bajones, no descansas".

Por último, Antonio del Castillo ha aconsejado a los familiares y amigos de Esther López que confíen en el trabajo de los investigadores. No obstante, el padre de Marta del Castillo ha recordado que lo peor para todas aquellas familias que han sufrido un caso parecido al suyo "son las mentiras, este es el gran problema que tenemos, que la Ley no castiga que mientan, los acusados tienen derecho a mentir. La mentira hace mucho daño a la familia y que no aparezca el cuerpo es daño sobre daño".