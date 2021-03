Antonio Luengo recorrerá a pie España contra la basuraleza y el maltrato animal: "Nos falta un Félix Rodríguez de la Fuente"

"Es cierto que nos falta una figura como Félix desde que murió. Nadie ha sido capaz de ocupar ese vacío que dejó, ni de llegar a cambiar la mentalidad de tanta gente"

Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Aún recuerda uno cuando de niño, cantaba aquello de amigo Félix, por Félix Rodríguez de la Fuente. Su voz, su fuerza, su pasión, su empatía, se echan de menos. Volviendo al amigo. Muchas personas tienen en ese mejor amigo a su perro, a su mascota, ese ser que les entiende como nadie, que no falla. Y otros, que encuentran en la naturaleza y su cuidado su peculiar forma de sentirse vivos, útiles y en paz. Y con ellos son muchos los que sufren cuando esos animales que puede salvarnos de la vida misma, o esa naturaleza que nos lo da todo aunque no lo percibamos, sufren. Son maltratadas. Y luego están lo que Fernando Trueba califica como hombres buenos que actúan. Tal vez, Antonio Luengo Trillo, el presidente de la Asociación Canina Licaón, sea uno de esos hombres buenos. Al menos, su proyecto LIBERA 2020-2021 merece la pena porque intenta juntar el amor a los animales y a la naturaleza en una misma disciplina. A largo plazo, pues su idea es recorrer sin prisa, España entera a pie y no solo eso, en el camino analizar la basuraleza y concienciar tanto a pequeños como a grandes de la necesidad de cuidar el entorno y a ese amigo entrañable, a esa mascota que no nos abandona. Es el propio Antonio Luengo el que explica esta iniciativa a Informativos Telecinco.

El objetivo que os habéis propuesto es multidisciplinar. Cómo surgió la idea de abarcar tanto, desde la naturaleza al mundo animal.

Me formé hace muchos años ya, como Educador Canino y como Educador Medioambiental. Y si bien fundé Licaón con la idea de acercar la Tenencia Responsable de Mascotas y la Educación Canina a niñ@s y jóvenes, pronto vi que podía implementar actividades de Educación Ambiental al repertorio de actividades que ofrecíamos. Al principio orientamos las actividades a minimizar el riesgo de accidentes entre niñ@s y perros, dando a conocer el lenguaje corporal de los mismos, así como las maneras correctas e incorrectas de acercarnos a un perro. También a concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas, las necesidades que tienen que ser cubiertas y que hay que tener en cuenta antes de incorporar un perro a nuestra familia.

Pero enseguida vi el interés que mostraban por temas de Educación Ambiental, y me decidí a incluir actividades en ese sentido. Por ejemplo actividades para tratar de cambiar la imagen negativa que tienen animales como el lobo o el murciélago, rutas donde damos a conocer la historia, la flora, la fauna y la geología del emplazamiento que visitamos, actividades de Rastros, Huellas e Indicios de Fauna, actividades de descubrimiento de nuestra Fauna Autóctona, construcción de Casetas para Aves y Murciélagos...Algo que me llamó mucho la atención, es que muchos niñ@s y jóvenes pueden, no sólo reconocer, sino también describir detalles físicos y de ecoetología de animales que se encuentran a miles de kilómetros, como el tigre o el oso polar. Sin embargo, cuando les hablo de la gineta, de la garduña o del meloncillo, no tienen la menor idea de lo que son. Y cuando les muestro vídeos de esos animales que he grabado mediante fototrampeo a muy poca distancia de sus casas, se quedan alucinados por descubrir unos animales espectaculares, que son prácticamente sus vecinos.

Cuál es la anécdota que nunca olvidarás junto a un perro

La mejor es la sensación de poder ayudar a un perro con problemas de conducta, para que su vida y la de su familia humana sea muchísimo más agradable. Eso es lo más gratificante. Como anécdota concreta, creo que ver la relación entre mi hijo de 9 años y mi perra de 11 a lo largo de sus vidas (la perra es exactamente 2 años mayor que mi hijo, ya que nacieron el mismo día). Eso ha sido y sigue siendo maravilloso. Ver cómo han ido afianzando su amistad día a día, cómo se cuidan mutuamente, cómo se quieren. El vínculo que tienen es increíble.

Vosotros también educáis para que los perros no sean un riesgo para los niños, que a veces hay noticias que alarman en ese sentido. A qué edades se debe tener uno con un bebé en casa y cómo tratarlo.

La clave es hacer partícipe al perro de todo el proceso. Tanto del embarazo, como de la llegada al hogar del bebé. Lo importante es que el perro no se sienta desplazado. Que no vea a ese bebé como un "rival" en cuanto a atención y cariño se refiere. Muchos de los problemas parten del cambio de conducta de los recientes padres, con su perro. Ya no le prestan atención, no le dejan que conozca al bebé, no le permiten olerlo, ni que le dé un simple lengüetazo, ni nada. Cualquier acercamiento al bebé es reprimido y castigado. Y eso es lo peor que se puede hacer. El perro, que hasta la llegada del bebé fue el centro de atención, se ve relegado prácticamente a un estorbo que hay que sacar a hacer sus necesidades.

No se pude dejar jamás a un niño y a un perro solos sin supervisión

Evidentemente, no se puede dejar que el perro interactúe de cualquier manera con un bebé. Pero con supervisión, es imprescindible que se conozcan y se relacionen. Por otra parte, está la otra cara de la moneda, que es enseñar a l@s niñ@s a relacionarse con su perro. Es una circunstancia que se suele olvidar. Y se da por hecho que el perro debe aguantar todas las cosas que le haga el niñ@, sin inmutarse. Eso no es así. Lo primero es que jamás hay que dejar a un niño y a un perro jugando solos sin supervisión. Y por supuesto, hay que enseñar al niñ@ a respetar al perro. Explicarle que no puede molestarle cuando está descansando, que no puede tirarle del pelo, de las orejas, del rabo, que no puede morderle (sí, lo he visto en persona). Que si el perro se marcha porque quiere tranquilidad, hay que respetarlo y no seguir insistiendo. Al fin y al cabo, se trata de enseñarles a relacionarse mutuamente desde el respeto.

Ahora se ha dicho que científicamente los gatos son menos fieles.

Sí, es bastante obvio que perros y gatos no son iguales. Pero esto parte básicamente de que el perro es un animal completamente domesticado, mientras que el gato no lo es tanto. Hemos domesticado al perro durante miles de años, para que sea un animal con apego al ser humano. Seleccionando en base a la ausencia de miedo y a la docilidad, tenemos hoy un pariente del lobo durmiendo a nuestro lado. Eso sí, hemos sido capaces de ir seleccionándolos durante miles de años, para que nos ayudaran en funciones muy importantes como el pastoreo, la guarda, la protección, la caza, etc. Y ya en épocas más recientes, para desarrollar además labores de detección, alerta médica, terapia, guía, rescate, etc. Por no hablar de la simple compañía, sin pedirle que desarrolle ninguna función. Eso no ha ocurrido en la misma medida con el gato. Sigue habiendo mucha gente que piensa que un gato es como un perro pequeño, pero no hay nada más lejos de la realidad. Aunque ambas familias (Cánidos y Félidos) pertenecen al Orden Carnívora, se separaron de su ancestro común hace millones de años.

Cuenta en breves palabras vuestro proyecto: por qué debería ir un niño a estas iniciativas y cuanta gente está implicada

Nuestro objetivo como Asociación, es que niñ@s, jóvenes y sus familias se conviertan en pequeños motores de cambio, respecto a temas medioambientales y de tenencia responsable de mascotas. Esos chavales que descubren por ejemplo, que a 400 metros de su casa vive una gineta y cuáles son sus hábitos y características, trasladarán esa información a su entorno más cercano. De la misma manera ocurre con las actividades de concienciación con el problema de la basuraleza (basura en entornos naturales).

Las personas que acuden, crean una ola de concienciación con las personas de su entorno más cercano, compartiendo con ellos lo que aprenden en nuestras actividades. Y creo que eso es importantísimo. La Educación Ambiental puede parecer sencilla, pero no lo es en absoluto. Realmente, no tiene gran mérito realizar actividades para personas ya concienciadas. No me malinterpretes. Ese tipo de público es el que te hace las actividades mucho más fáciles y "de buen rollo". Pero creo que lo realmente importante de la Educación Ambiental, es llegar precisamente a esas personas que no están concienciadas con la protección y el cuidado del Medio Ambiente. Esos que siguen arrojando basura a las cunetas desde las ventanillas de sus vehículos, o dejando desperdicios y latas en mitad del monte, o acumulando escombros y electrodomésticos viejos en vertederos ilegales, por ejemplo. Eso es lo complicado.

España a pie contra la basuraleza, nada menos

Sí, el proyecto que vamos a llevar a cabo este año, se llama España a Pie Contra la Basuraleza. Es un proyecto enmarcado en el Proyecto Libera, apadrinado por SEO Birdlife y Ecoembes, en el cual tenemos la suerte de llevar ya 4 años desarrollando proyectos. Cada año hemos elegido un entorno natural, para darlo a conocer, concienciar sobre la importancia de su cuidado y protección y realizar actividades como batidas de limpieza, rutas interpretativas y talleres. Este año quisimos presentar una idea distinta y me propuse un proyecto a realizar en unos 8 o 9 años, en el que iré recorriendo España a pie, en solitario y saliendo desde mi casa en Vallecas. Obviamente, no puedo realizar este trayecto de una vez, porque tengo compromisos familiares y laborales. Así que lo iré realizando por tramos, recorriendo unos 700 kilómetros al año, retomando el camino en el punto donde finalice el tramo anterior. Durante el trayecto, podré ir georreferenciando vertidos ilegales, acumulaciones de basura en entornos naturales, zonas de atropello de fauna... para poder ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes de cada zona. Yendo a pie, la mayor parte del tiempo por sendas públicas, vías pecuarias y cañadas reales, podré apreciar mucho mejor esas situaciones que pasan desapercibidas cuando viajamos en coche. Además realizaré actividades gratuitas de concienciación en campings y albergues en los que pare a pernoctar. Aunque muchas noches no tendré más remedio que dormir haciendo vivac en el campo. E iré documentando todo el viaje mediante vídeos en redes sociales, donde iré detallando cada jornada.

Recibís algún tipo de compensación, porque esto requiere su tiempo.

Al estar apadrinados por el Proyecto Libera, ellos nos ayudan con una partida económica que nos permite hacer viable el proyecto España a Pie Contra la Basuraleza. Pero además, Licaón imparte cursos de formación para Educadores Caninos Profesionales en Mastervet Academy, junto a un grupo de profesionales extraordinarios, dedicados a impartir cursos formativos orientados a profesionales del mundo veterinario y del cuidado de fauna. También realizamos actividades de Educación Ambiental con centros educativos de la Comunidad de Madrid, así como nuestras propias actividades dirigidas al público en general. Todo ello nos permite seguir funcionando haciendo lo que más nos gusta. Tengo que mencionar a la pequeña Escuela Infantil Garabatos, en Madrid, en la que llevamos trabajando ya 5 años, donde durante un día a la semana vamos con niñ@s de entre 3 y 5 años a entornos naturales de la Comunidad de Madrid, a conocer, explorar, tocar, oler, escuchar.... Es una maravilla ayudar a estas criaturas a valorar el mundo natural que nos rodea.

El proyecto no olvida a los niños y a los más jóvenes. Inculcando el buen trato a animales y naturaleza. ¿Cómo se va a intentar concienciar en los talleres que montéis? ¿Qué actividades prácticas sorprenden más a los niños?

Las actividades que más suelen asombrar a los chavales, son las de rastros, huellas e indicios de fauna.

Aprender a buscar e identificar huellas y rastros, nos permite saber qué animales han pasado por ese entorno. Gran parte de los animales son muy esquivos con el ser humano. Además, muchos tienen hábitos nocturnos, lo que hace muy muy difícil poder verlos. Pero que no los podamos ver, no significa que no estén por allí. Esta actividad, combinada con el fototrampeo, consistente en la instalación de cámaras que se activan ante el paso de un animal, haciendo que puedan ver imágenes de los animales que han dejado esas huellas, componen una actividad muy potente.

Vosotros apostáis por un aumento de las penas para el maltrato y abandono animal.

No sólo abogamos por un endurecimiento de las leyes y las penas contra el maltrato y el abandono animal. Es que creemos que es imprescindible, sobre todo, la tenencia responsable. Esto es, que antes de que alguien adquiera un animal de compañía, debe ser consciente de todas las necesidades que deberán ser cubiertas, de todo lo que condicionará su vida, del coste económico de su correcta manutención, etc. Si todo esto estuviera claro antes, mucha gente que realmente no está capacitada para tener a su cargo ningún animal de compañía, no lo tendría. Desgraciadamente, mucha gente piensa que su supuesto derecho a "tener" un perro, está por encima de sus obligaciones como propietario responsable. No se trata de "querer" tener perro. Se trata de poder tener perro. Si una familia apenas llega a fin de mes, ¿cómo se puede plantear incorporar un perro? ¿Acaso piensan que no cuesta dinero mantenerlo? ¿Se han planteado que no existe Seguridad Social para mascotas y que todo es privado? ¿Qué van a hacer si ocurre un accidente y se ven en la obligación de operar al perro, con lo que cuesta? Mucha gente no es consciente de lo que supone incorporar un perro a la familia. Y cuando llegan las sorpresas, el que lo acaba pagando es el perro. Hay mucha gente que quiere que exista una especie de Seguridad Social para mascotas. Sinceramente, yo no lo veo. Tener mascota no es una obligación. Es una decisión personal y una responsabilidad, que no pude recaer en que lo pague toda la sociedad. Insisto en que no es cuestión de querer, sino de poder tener perro.

Tener un animal es una responsabilidad. ¿Habéis detectado un aumento de abandonos en los últimos tiempos?

El número de abandonos sigue aumentando año tras año. Principalmente por la falta de concienciación y por la ausencia de formación de tenencia responsable. Pero es que además, se sigue poniendo el foco en el lugar equivocado. Todas las campañas tienen el mismo mensaje desde hace años: Adopta, no compres. Ese es el error, porque no es el origen del problema. No se trata de adoptar más. Se trata de abandonar menos. Pero casi siempre se tiende a ir a lo más simple del problema. Como si no hubiera personas que adoptan perros, que luego abandonan, o como si no hubiera personas que compran perros, que son perfectamente cuidados y mantenidos durante toda su vida. El problema es mucho más complejo que intentar hacer ver que los que adoptan son buenas personas, pero que los que pagan por un perro son mala gente. ¿Qué sentido tiene arengar a la gente a que adopte más, si no se hacen leyes que persigan y sancionen en su justa medida el abandono? Sinceramente, y aunque a muchos animalistas les pueda resultar chocante, a mí me da igual si un perro es adoptado o comprado. A mí lo que me importa es que la familia que decide incorporar un perro, sea plenamente consciente de lo que está haciendo, de las necesidades que deberán ser cubiertas, de las obligaciones de socialización, educación y tenencia responsable que deberán llevar a cabo, del coste económico de su manutención y de los posibles imprevistos.

También tienen que tener más civismo los dueños, tanto a la hora de educar al animal como de tratarlo. Cuáles son los mayores errores que se cometen a la hora de tener un perro

Uno de los mayores errores que cometen algunos propietarios de perros, es no dejar que se comporten precisamente como lo que son: perros. Se les trata como a niños consentidos y malcriados, sin dejarles que se relacionen con otros perros, sin ponerles límites, sin explicarles lo que es correcto y lo que es incorrecto. Generamos en los perros un hierapego malsano, que les hace ser incapaces de gestionar el estar un rato solos en casa. Esto deriva en problemas de ansiedad, que pueden manifestar de muchas maneras como aullidos, conductas destructivas, micciones inadecuadas, etc. Lamentablemente, con algunas razas de perros, la propia ley te impide que tu perro pueda ser un animal sociable y sin problemas de comportamiento. Me estoy refiriendo a la injustísima Ley de Perros Potencialmente Peligrosos. Perros que por el simple hecho de pertenecer a una raza concreta, no pueden jugar sueltos con otros perros, ni sin bozal, aunque sean perros perfectamente socializados y educados. Es decir, que precisamente provocamos que estos perros no puedan relacionarse ni socializar con otros perros ni personas, ya que es ilegal llevarlos sin bozal y soltarlos ni siquiera en las áreas caninas. Llevamos años luchando contra esta ley, y es posible que estemos ya en proceso de que se modifique en algo más sensato y justo.

Cuáles son las técnicas y trucos para educarlo como se debe.

Para enseñar a un perro, lo fundamental es la paciencia. Tenemos que encontrar una motivación apropiada, para que el perro vea interesante el querer obedecer los comandos. En unos perros puede ser la comida, en otros una pelota o un mordedor, etc. Cuando tenemos a un perro motivado y con ganas, el proceso es muy sencillo. Es importante ser capaces de mantener esa motivación y no llevar los ejercicios hasta el aburrimiento, o el perro dejará de mostrar interés en seguir entrenando. Al perro le debe resultar atractivo hacernos caso. Eso sí, no debemos permitir que el perro nos haga caso únicamente por la chuche o por la pelota que recibe, ya que de esa manera estamos condicionados a que si aparece un estímulo más potente que la chuche o la pelota, el perro no nos hará caso. Finalmente nos debe hacer caso porque se lo pedimos nosotros, no por la chuche o la pelota.

Ahora en el centro de la polémica están los lobos. Cómo se puede lograr la convivencia de lobo y la ganadería.

El tema del lobo es muy complejo. Las posturas en contra están muy fijadas y está siendo muy difícil llegar a un entendimiento por las partes. Lo que es evidente, es que el lobo es una especie prioritaria, según la Unión Europea y que, por tanto, se deben aplicar una medidas de recuperación y protección que llevan años incumpliéndose en España. Como todos los carnívoros, el lobo ha sido tratado como "alimaña" desde hace cientos de años. Pero esto viene a colación de lo que he comentado anteriormente. En España hemos visto a la fauna bajo el prisma de "Si produce, es bueno. Si no produce, es malo". El conflicto con la cabaña ganadera está ahí. Es cierto que ocasionalmente, el lobo ataca al ganado desprotegido.

De la misma manera que también resulta problemático para la ganadería, las posibles enfermedades que pueden transmitir los ungulados silvestres, como corzos, ciervos y jabalíes. Pero lo que no se puede pretender de ninguna manera, es que el monte sea un prado en el que sólo haya pastos y ganado, eliminando todo lo que no nos interesa. En países centroafricanos, los pastores de vacas deben hacer frente a leones, hienas, leopardos, licaones, chacales, etc. ¿Y aquí por tener al Lobo ya se va a poner en jaque nuestra ganadería? Creo que hay que hacérselo mirar. Los problemas principales de la ganadería en España, no pasan por el lobo. Aunque este se sigue usando de chivo expiatorio. Los problemas reales pasan principalmente por el precio al que le pagan a los ganaderos sus productos. Según estadísticas del Gobierno, los ataques de lobo tienen una incidencia del 0,01% en la cabaña ganadera española. Si hay unas indemnizaciones estipuladas cuando un ganadero pierde una vaca o un ternero, estas deben ser justamente pagadas y a tiempo.

En breve se cumple el aniversario de la muerte de Rodríguez de la Fuente. Fue un mito para los más pequeños, ahora faltan esas figuras.

Es cierto que nos falta una figura como Félix desde que murió. Nadie ha sido capaz de ocupar ese vacío que dejó, ni de llegar a cambiar la mentalidad de tanta gente. Ha sido el referente para muchos de mi generación y anteriores. Su obra quedó truncada y, desgraciadamente, no ha surgido nadie con su capacidad magnética de atracción. No obstante, no estamos carentes en cuanto a científicos punteros a nivel mundial, que sin embargo no han podido (o no han querido) entrar en el mundo de la divulgación. Por ejemplo, el gran biólogo José Antonio Valverde (fallecido en 2003), creador de la Estación Biológica y el Parque Nacional de Doñana, fue uno de los biólogos más importantes del mundo. Pero es desconocido para la inmensa mayoría de personas.

Tenemos a Greta pero provoca muchas críticas. ¿A qué crees que se debe esta animadversión?

En cuanto a Greta, estamos asistiendo desde hace tiempo a unas situaciones en las que su activismo desata ataques, insultos, descalificaciones y críticas hacia ella o su familia. Vamos por partes. Su mensaje. ¿Acaso es erróneo? En absoluto. Los científicos llevan años avisando del cambio climático que estamos acelerando los seres humanos con nuestras actividades en los últimos tiempos y sus consecuencias. ¿Pero se les ha escuchado? No. ¿Se les ha tenido en cuenta para hacer políticas al respecto? No. Ahora llega esta niña y resulta que su mensaje llega. Y cala. Y conciencia a gente joven. ¿Qué tiene de malo? ¡Si lo único que hace es decir que se haga caso a la ciencia y a los científicos! ¿Utiliza un lenguaje directo, claro y señala a la cara a los Estados que no hacen políticas medioambientales, para intentar frenar el cambio climático? Pues claro que sí. Y sin cortarse un pelo. ¿Qué tiene de malo eso, si consigue que la gente se conciencie, que algunos dirigentes se pongan colorados y que empiecen a tomar medidas para revertirlo?

Muchas personas "argumentan" que ella no propone ninguna solución, que no ha inventado nada que ayude a limpiar los océanos, que no ha investigado,... ¡Pero es que eso es lo que hacen los científicos, a los que se ignora sistemáticamente! Ella simplemente se ha convertido en un altavoz, que por cosas de la vida (y desgraciadamente), está teniendo más alcance que los científicos. ¡Pero no son excluyentes! Ella no dice nada de "hacedme caso a mí, que soy muy lista". Dice "escuchad a los científicos y tomad medidas". Nadie dice que ella sea más importante que los científicos, sino que hoy día es un complemento necesario para llegar al gran público. Si los que nos preocupamos por el cambio climático hemos encontrado un baluarte, que hace que el mensaje llegue más y mejor, ¿cuál es el problema? Me encantaría saber qué hace la gente que la critica negativamente, para intentar frenar el cambio climático y concienciar a las personas de su entorno. Si bien los cambios climáticos son un proceso natural, es igual de cierto que el ser humano está acelerando este proceso hasta límites insostenibles para el planeta. El éxito de Greta es visibilizar este problema y hacerlo global. Parece que molesta mucho que sea una niña la que lo haya conseguido.

Vuestra idea también es recorrer a pie zonas de España y detectar además la basura que encontréis. ¿Qué es lo más raro que os encontráis por los campos?

Las cosas más raras que nos hemos encontrado en el campo, cuando realizamos batidas de limpieza o simplemente paseando por el monte, van desde vehículos abandonados en lugares donde parece imposible poder acceder con un coche allí, bombonas de butano, señales de tráfico, electrodomésticos viejos, sillas de ruedas,... Hace unos 4 meses, nos encontramos unos 5 o 6 jabalíes muertos arrojados a un talud que da al río Jarama. Algunos en avanzado estado de descomposición, otros menos, algunos sin cabeza y otros destripados. Y todos los fluidos putrefactos se vertían al agua del río. Por supuesto, lo denunciamos al Seprona. Son estas situaciones las que nos demuestran que aún queda muchísimo camino por recorrer, en cuanto al tema de Concienciación, Educación y Respeto Medioambiental.

Coche, industrias, alimentación. Deberíamos cambiar nuestra vida como un calcetín para respetar la Naturaleza.

Evidentemente, se impone un cambio en nuestra mentalidad sobre cómo nos relacionamos con el Medio Ambiente. La gente escucha "Medio Ambiente y piensa en el campo. Pero el Medio Ambiente es todo lo que nos rodea. Es nuestra casa, nuestro barrio, nuestras calles, nuestra ciudad, nuestros parques. Por supuesto, si queremos que algo cambie, no podemos pretender seguir haciendo las cosas del mismo modo. No es sólo el tema de los coches. Es nuestro sistema de consumo. Como consumidores, tenemos un poder tremendo, aunque pocas veces hacemos uso de él.

Lo que sí parece cierto es que hemos llegado a un punto en el que parece que la Tierra lanza mensajes de alerta.