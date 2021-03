Aparca delante de un radar de tráfico para evitar que multe a más conductores

Un conductor decidió aparcar su coche delante del vehículo de la Dirección General de Tráfico que se había colocado en una carretera secundaria para poner en funcionamiento un radar móvil. Se trataba de una vía limitada a 30 kilómetros hora y el conductores decidió tapar el radar para que no multara a otros conductores.



La historia ha sido desvelada por el perfil de Twitter 'SocialDrive', donde publican un vídeo donde se puede ver la escena. Un conductor estaciona su coche, un Seat León, delante del radar en un municipio sin identificar de nuestro país, para evitar así que la cámara de los agentes pudiera seguir fotografiando y sancionando a más coches que pasaran por la zona, limitada a una velocidad de 30 kilómetros por hora.



Al no querer mover el vehículo, personal de la DGT avisó a la policía local, que se trasladó a la zona y sancionó con una multa al conductor, por impedir el trabajo de los funcionarios. El coche de la Guardia Civil, equipado con el radar móvil, finalmente abandonó el lugar para instalar el radar en otro punto distinto.



Los radares móviles, al contrario que los fijos, no están señalizados y se instalan de manera provisional, normalmente en el interior de vehículos de la Guardia Civil de tráfico o de la DGT. Si los conductores que pasan por la zona superan la velocidad permitida son sancionados. Muchos son los usuarios que intentan avisar al resto de conductores de su presencia, mediante apps, mensajes en la red, etc. Estas conductas pueden ser sancionadas.