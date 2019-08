Asesinan a tiros a un cantante de metal en medio de un concierto

César Canales, de 27 años , y vocalista de la banda de metal salvadoreña Apes of God , ha sido asesinado a tiros en pleno concierto en el municipio salvadoreño de Armenia. La banda así lo ha confirmado a través de un comunicado, en el que también han anunciado su retirada definitiva tras la desoladora perdida.

Apes Of God ha confirmado que después de este asesinato dejará los escenarios "de manera definitiva". "Por un largo tiempo no sabrán absolutamente nada de nosotros ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una 'escena' cómo esta", ha añadido.