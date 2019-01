Crea una aplicación para obligar a sus hijos a contestar a sus mensajes y llamadas de teléfono

¿Qué provocó que Nick Herbert quisiera diseñar ReplyASAP ? Al revelar lo que, el creador anunció: "el teléfono [de su hijo] estaba en silencio constantemente, así que pensé que debía haber una forma de poder enviarle un mensaje importante", tal y como informa el portal web británico The Sun

Miles de personas han descargado esta aplicación en su teléfono móvil, una popularidad que este famoso padre no esperaba: "Fue un problema que tuve al no poder contactar con mi hijo, pero nunca se me ocurrió que otros padres pudieran tener el mismo problema".