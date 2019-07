Seda y apuñala a la novia de su ex y construye la escena del crimen para que parezca un suicidio

El plan, sin embargo, no salió bien gracias a la llamada de un testigo que alertó a la Policía de unos gritos en el edificio. Por ello, justo después de que la agresora hiriera a la víctima, los agentes llamaron al domicilio. La mujer moribunda gritó: “Socorro, me tienen secuestrada, me quieren matar”. Estos intentaron derribar la puerta, pero la detenida les tranquiló diciendo que abría ella.