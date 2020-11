Apuñala tres veces a una amiga mientras jugaban una partida de ajedrez

Concretamente, el suceso arrancó cuando la mujer, identificada como Louise Bailey, decidió pasarse por casa de Ian Lewis, británico de 56 años , para devolverle un altavoz bluetooth. Fue entonces cuando charlaron un rato y, al final, se quedó a tomar algo y jugar una partida de ajedrez , tal como informa el medio local, The Argus .

"No fue tan solo un momento de locura, la apuñalaste tres veces"

“Has tenido suerte de que no penetrase en una arteria y le causase heridas más graves”, expone la magistrada, que no ha dudado en calificar a Lewis como un hombre “peligroso”.