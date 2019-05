Alerta por la peligrosa araña violinista: Cuatro vecinos de Alicante sufren su picadura

Cuatro vecinos de Alicante han sufrido picaduras de la peligros araña violinista o de rincón . Uno de ellos ha estado 10 días hospitalizado y tiene necrosis. Sanidad dice que no hay ninguna plaga ni motivo de alarma pero lo cierto es que la picadura de esta escurridiza araña puede ser mortal.

Manuel Gil ha vuelto a casa con necrosis en la pierna. “Si la evolución no es buena tendrá que pasar otra vez por el quirófano”, ha contado al diario Información

En el Ayuntamiento de Sax le han dicho a Miranda Navarro que no pueden hacer nada. En el de Elda dicen que de momento no harán nada y Sanidad niega que haya una plaga. Lo cierto es que lo afectados no han logrado ver a la araña y los médicos solo pueden, por tanto, intuir que se trata de la araña de rincón.