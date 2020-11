Arde la azotea de un edificio de 13 plantas en Madrid: el incendio ha dejado una gran columna de humo

El incendio se originó, por causas que ahora investiga la Policía Municipal, en una instalación telefónica perteneciente al inmueble radicado en el número 62 de la calle Marqués de Corberá, pasadas las 14 horas. La azotea no está habitada y el fuego no ha afectado a ninguna vivienda por los Bomberos no han desalojado a ninguna persona, aunque muchos residentes sí han salido a la calle.