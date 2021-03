Según recoge 20minutos, el chef vasco realizó algunas reflexiones mientras cocinaba: "Sobresaliente le van a dar a nuestros gobernantes. Nos tienen locos, ¿verdad?". "Hay una cosa que no entiendo: Yo por ejemplo, guipuzcoano, no puedo ir a La Rioja. Que está aquí al lado, pegados. Fíjate si me gusta ir a La Rioja e ir a comer a 'Alameda', en Fuenmayor. Tengo unas ganas... pues yo no puedo ir", afirmó Arguiñano.