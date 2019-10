Desarrollan un armario 'inteligente' que detecta las pérdidas de memoria

No es infrecuente ir a coger algo a un armario y al abrir la puerta no recordar qué se estaba buscando, o no recordar dónde se ha puesto una cosa determinada. Un equipo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado con la forma de saber con qué frecuencia ocurren este tipo de olvidos. Se trata de. A partir de unosinstalados en sus puertas, el mueble puede detectar desde esas pequeñas pérdidas habituales hasta la evolución del Alzheimer