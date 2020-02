Arturo Pérez- Reverte llama "miserable" a Willy Toledo pero defiende su derecho a blasfemar

El actor Willy Toledo publicó en Facebook: “Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María” y este lunes debería sentarse ante un juez por estos comentarios publicados en 2017, hechos por los que le acusa una asociación de abogados cristianos que pide 22 meses de multa para él, a diferencia de la Fiscalía, que pide la absolución. Arturo Pérez-Reverte siempre atento a la actualidad, ha defendido la libertad de expresión del actor en las redes aunque no ha dudado en calificarle de miserable.