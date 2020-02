Asaltan cuatro salones de juego en Valencia con un arma de fogueo

El método no les funcionó en otro salón de juegos valenciano. Entraron a plena luz del día y de nuevo, se disponían a robar con una pistola simulada. En esta ocasión no tienen tanta suerte porque uno de los clientes se da cuenta de que la pistola con la que lo están amenazando no es de verdad. Es en ese momento cuando intentan reducir a los atracadores a patadas. Según algunos vecinos ya habían entrado con el mismo modus operandi en otros locales de los barrios cercanos, “llevaban unos 15 mil euros”.