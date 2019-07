Asesina a su esposa, hijos y suegra y pasa seis días con sus cadáveres

Se quedó en la casa durante varios días en los que dejó los cadáveres tal y como estaban, y después condujo 1.400 kilómetros al norte hasta Pannawonica, donde tiene familia, y se entregó a la policía el 9 de septiembre. Ahora ha sido condenado a cadena perpetua con orden de no ser liberado nunca, después de haberse declarado culpable de los asesinatos. Es la primera persona en Australia Occidental que recibe una sentencia tan estricta. El juez Stephen Hall ha admitido que no hay otro caso "verdaderamente comparable". A su juicio, la sentencia está más que justificada, ya que las mujeres no sospechaban nada y los niños dormían mientras fueron atacados.