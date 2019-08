Una vida entre rejas por estrangular a su hermana tras una discusión por la contraseña del Wi-Fi

Kevon Lamar Watkins, oriundo de Georgia, EEUU, asesinó a su hermana. No fue un homicidio involuntario. El tribunal que acaba de sentenciarle a pasar su vida en prisión lo tiene claro. Aquel aciago febrero de 2018, Kevon, que tan solo tenía 16 años, estranguló y acabó con la vida de su hermana, Alexus Breanna Watkins, de 19. Lo hizo apretando su cuello, ahogándola, y tuvo la oportunidad de parar cuando otro hermano, de 13 años, intercedió para intentar que parase. No lo hizo. “Incluso bajo la mejor de las estimaciones, para el momento en que las autoridades habían llegado el acusado había estado al menos 11 minutos ahogando a su hermana”. “En esos 11 minutos ella tenía que haber dejado de moverse. Quizás él no se dio cuenta porque estaba aún enfadado”, explica el tribunal.