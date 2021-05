El niño de 9 años que denunció a su padre por abusar de su hermana llegó sucio y sin calcetines: "¿Por qué tengo que vivir así?"

Desnutrido, sucio, sin ir a la escuela, abandonado en una casa de horror, viendo cómo su padre abusaba de su hermanastra de solo 15 años. Cansado ya de los abusos y con tan solo 9 añitos, no lo dudó y se dirigió a la comisaría. Se escapó de su casa para poner fin de una vez a esa vida que no merecía. Lo ha relatado un aún impresionado Francisco Andrade, oficial de la policía local de Málaga, al recordar los hechos. Porque el niño de 9 años se expresó y actuó pese a su lamentable aspecto como un adulto dejando claro a las autoridades que no estaba dispuesto a vivir así: ¿por qué tengo que vivir así? o tenía calcetines, estaba sucio, estaba enfadado. Harto de su vida. Con nueve años.