Así se aplica el Plaseqcat en una emergencia: Desconcierto de la población en Tarragona por no escuchar las sirenas

Alcalde de La Cajonja critica la actuación

El alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, ha criticado los métodos de actuación que se han aplicado: ''Ha habido una explosión dentro del polígono, no sabemos si hay heridos. Los bomberos están evaluando los daños''. ''Lo que hay que hacer es confinar a la gente. Deben sonar las alarmas, y eso no ha pasado. El director de Protección Civil ha optado por no hacerlo''. ''Resulta que nos queda mucho por aprender y practicar ante estos casos