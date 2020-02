Asociaciones militares critican la antigüedad de la flota aérea en la que murió el comandante Garvalena

El comandante Eduardo Fermín Garvalena Crespo falleció tras estrellarse su aeronave contra el mar en La Manga, Murcia, un accidente que ha hecho que las asociaciones militares AUME, Asfaspro y UMT critiquen la antigüedad de la flota de aviones de entrenamiento del Ejército del Aire como el que falleció y la poca transparencia a la hora de dar a conocer las causas de los accidentes aéreos militares. Tras el fallecimiento este jueves de un comandante de la Patrulla Águila al caer su avión al mar, el presidente de AUME (Asociación Unificada de Militares), Jorge Bravo, ha afirmado a Efe que "no hace falta ser muy técnico" para llegar a la conclusión de que los aviones como el que pilotaba "no pueden estar en las mejores condiciones". Ante la falta de repuestos, ha explicado, a este tipo de aparatos se les suelen poner piezas "canibalizando" a otros aviones del mismo modelo, en este caso un C-101 de los más de 60 que tienen la Academia General del Aire de San Javier, que comenzaron a operar el 1980 y se encuentran al final de su vida útil. En cualquier caso, Bravo ha añadido que "los pilotos son los expertos y si están volando es porque tienen la total seguridad y confianza de que pueden durar". El problema, ha denunciado, es que desde hace años no se conocen las causas de los siniestros, que los investiga la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), un organismo que, para Bravo, es "totalmente opaco" con miembros nombrados por el Ejército del Aire. Por eso pide transparencia para que tanto la opinión pública como las propias familias de los fallecidos conozcan las razones de estos accidentes, incluidas las de los últimos tres militares muertos en agosto y septiembre de 2019 cerca de La Manga. "A día de hoy siguen siendo muchas la familias de heridos y fallecidos que siguen litigando e intentando saber qué pasó", ha dicho.

"Llueve sobre mojado"

Esos tres militares también eran de la Academia de San Javier, unos hechos ante los que pide "total transparencia" porque "llueve sobre mojado".



Por parte de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), su vicepresidente, Javier Paniagua, ha afirmado a Efe que es "muy preocupante que haya habido tantos accidentes en tan pocos meses".



"Hay que investigar los motivos y poner soluciones porque es fundamental la protección de los militares", ha dicho para añadir que "sin duda tiene que influir la antigüedad del material", algo que no se verá hasta que no se sepan las conclusiones la investigación.



El representante de Asfaspro ha coincidido en pedir más transparencia de estas averiguaciones, que son "secretas", ha dicho, al contrario de las de los accidentes de aeronaves civiles.



Lo que para él está claro es que "la flota es muy antigua y necesita renovación", algo que depende, ha enfatizado, de los presupuestos de Defensa.



Por parte de la Unión de Militares de Tropa, su presidente, Francisco Bellón, "a la vista está" que la flota de aviones de entrenamiento está obsoleta porque "no es normal que en los últimos seis meses haya habido tantos accidentes".



"Se tienen que dotar de buenos materiales a las personas que trabajan en las aeronaves, en los carros de combate... porque son vidas lo que se están jugando", ha denunciado. En su opinión "es entendible" que los militares pierdan la vida en un conflicto, pero no por los materiales, a falta de saber las causas, ha recordado, de los tres accidentes de La Manga.



Por eso ha pedido también que haya transparencia a la hora de difundir las conclusiones de la investigación, aunque ha opinado que "es difícil abrir una institución tan opaca".