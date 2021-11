El cambio de armario es uno de los momentos más temidos, menos para las expertas en orden. ¿Su secreto? "Cada vez que hacemos la colada o revisamos un cajón identificamos alguna prenda dentro de estas tres categorías (prendas viejas, rotas o que ya no nos valen), sencillamente, no la guardamos. ¿Mi consejo? Tener a mano un contenedor de donación y, si la prenda está muy mal, nos deshacemos de ella de inmediato", asegura Glòria.

Un error. Y sin duda, uno de los más cometidos. Lavamos la ropa, la tendemos y luego pasamos semanas sin plancharla. Y no lo decimos nosotras, así se lo ha confesado una de las clientas de Glòria Planas: "Tardo un par de horas en lavar la ropa, otra hora en secarla en un día soleado, pero tardo una semana para plancharla, con la agravante de que vuelvo a plancharla al usarla porque la ropa nunca llega al armario". Sin duda, esto no lo haría nunca una experta en orden y limpieza. "Aplazar un quehacer diario, indispensable, nos llevará a un resultado negativo", advierte Glòria.

"No destinar una zona de la casa a guardar los productos y utensilios de limpieza", afirma Pia Nieto, de @piaorganiza y autora del Manual para organizar tu casa. Para mantener una casa limpia es indispensable tener ordenados los productos de limpieza . Para lograrlo, destina un armario o una parte de él para guardar todos los utensilios de limpieza como bayetas, escobas, paños y demás –de forma clara y ordenada– donde cada objeto tenga su sitio. Además, siempre que quieras encontrar algún producto en especial sabrás dónde lo has guardado y lo encontrarás fácilmente.

Está bien organizar la casa, pero tampoco hay que pasarse, y comprar cajas que realmente no necesitamos. Es algo que las organizadoras profesionales como Pía Nieto nunca haría: "tener miles de cajitas para todo, ¡error!". Aunque visualmente ayuda, no debemos sobrecargar los armarios del dormitorio, despacho o cocina de cajas y contenedores. A pesar de que las prendas de ropa, por ejemplo, queden mucho más organizadas, no los uses para nada más que para lo indispensable.