Una veintena de encapuchados asalta una residencia de menas en Castelldefels

Este fin de semana, un centro de acogida de menores no acompañados de Castelldefels, en Barcelona, ha sufrido dos ataques de encapuchados. Al menos una veintena de personas atacaron a los menores y a los trabajadores del centro. Uno de los chicos tuvo que ser trasladado al hospital. La Generalitat se presentará como acusación particular.

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha mostrado su "rechazo frontal" al ataque este fin de semana contra los menores no acompañados (menas) del centro el de Castelldefels (Barcelona). La Generalitat se presentará como acusación particular ante las agresiones del sábado y el domingo.

Poco antes, el mismo sábado, un grupo de menores no acompañados que volvían al centro y un grupo de jóvenes del municipio protagonizaron una discusión que acabó en lanzamiento de piedras .

La patrulla de los Mossos que acudió al lugar de la pelea no pudo identificar a nadie. No huno heridos, daños ni denuncias. Los Mossos sostienen que no hay un componente racista ni de robo en el ataque. El grupo de menas se peleó con un grupo de jóvenes en una zona de botellones de Castelldefels.