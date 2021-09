Desiree, Perales, Marta, Nuria, Sarai : las heroínas inspiradoras de los Juegos Paralímpicos

Una mala caída haciendo lo que más le apasionaba, gimnasia acrobática, derivó en una amputación por negligencia médica. “Yo siempre pensaba en todo lo que ya no podía hacer y mi madre me decía que no. Que teníamos que pensar en lo que sí podríamos hacer”, explica la atleta. Por eso Vila es una de los #InconformistasDelDeporte de CaixaBank, una campaña que da voz a aquellos deportistas que no creen en obstáculos insalvables.